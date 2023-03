Teatro dei burattini al Don Bosco

Due spettacoli, uno alle 15.30 e l’altro alle 17 – due tempi da mezz’ora con l’intervallo –, per osservare il tradizionale teatro dei burattini di Heros Salvioli, un’antica splendida forma di cultura, con tecniche ed attrezzature innovative. Appuntamento quindi domani, al Teatro Don Bosco di via Roma, per ‘La favola di Pinocchio’ scritta da Collodi, nell’adattamento di Heros Salvioli, che fornisce una delle voci e insieme a lui anche la figlia Andrea, sesta generazione della famiglia di artisti. Durante lo spettacolo grandi e piccoli rimangono rapiti dalle luci, dai colori vivaci delle strutture, e incantati da drappeggi di velluto e dalle scenografie dipinte ad aerografo, coinvolti dall’audio e dai burattini scolpiti in pasta di legno di grandi dimensioni, per permettere una perfetta visuale anche da lontano. Info: 339 3709451.

m. magi