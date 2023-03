Teatro Civico, due serate con la stagione di prosa

Settimana densa di appuntamenti al Teatro Civico della Spezia. Si inizia con due giorni dedicati alla Stagione di Prosa, stasera e domani sera, alle 20.45, con lo spettacolo ‘Pupo di zucchero’ scritto e diretto da Emma Dante, con in scena Carmine Maringola, abile cantastorie che recita con Nancy Trabona, Maria Sgro e Federica Greco nel ruolo delle tre sorelle, Sandro Maria Campagna in quello dello spasimante spagnolo, mentre Stephanie Taillandier è la madre marsigliese, Giuseppe Lino il padre disperso in mare, Tiebeu Marc-Henry Brissy Ghadout il tuttofare Pasqualino, e Martina Caracappa e Valter Sarzi Sartori gli zii. Venerdì, poi, alle 21 toccherà a Roberto Mercadini salire sul palcoscenico con ‘Orlando Furioso’, narrazionelettura da Ludovico Ariosto scritta e diretta dallo stesso artista. Narratore, autore-attore, scrittore, poeta e divulgatore, Mercadini si esibisce in tutta Italia con i suoi monologhi. L’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto è un libro tanto pieno di fantasia e di estro da sembrare scritto non da un uomo, ma da un’orda di folletti e di fate. E, allo stesso tempo, è un libro pieno di logica, di raziocinio, di sfavillante lucidità. Dello spettacolo si parlerà venerdì alle 18 al Pin, in occasione dell’incontro con Mercadini, ad ingresso libero, moderato dal direttore artistico del Teatro Civico Alessandro Maggi. L’appuntamento è inserito nella rassegna Foyer – Teatro Civico al Pin e seguirà quello di giovedì 2 marzo alle 18 con la Compagnia Sud Costa Occidentale di Emma Dante, che presenterà ‘Pupo di zucchero’. Info: 0187 727521 o [email protected]

Marco Magi