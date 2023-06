Teatro a cielo aperto Il via alle... danze in Fortezza Firmafede con ’Rachele & Friends’

di Elena Sacchelli

Spettacoli, incontri, mostre e concerti. Come ogni anno, la meravigliosa cornice della Fortezza Firmafede si prepara a diventare un vero e proprio teatro a cielo aperto in cui le diverse discipline artistiche si mescolano in un’unica armonia. "Grazie all’amministrazione per la collaborazione – ha esordito soddisfatto Andrea Cerri, presidente de Gli Scarti –. La forza dell’offerta culturale che stiamo riuscendo a dare a Sarzana è dovuta alla grande rete tra associazioni e amministrazione che siamo riusciti a creare mettendo insieme le forze e le conoscenze di ciascuno di noi. Un cartellone di grandissimo spessore che inizierà con uno spettacolo di danza di un livello mai visto non solo a Sarzana, ma in moltissime altre realtà". A dare il via alla nuova stagione dell’Estate in Fortezza, sarà infatti ’Rachele and Friends’, in programma per il 28 giugno alle 21.30.

Un vero proprio Gala internazionale di danza in cui l’etoilé sarzanese Rachele Buriassi sarà accompagnata da un cast d’eccezione in cui, oltre al suo partner de Les Grands Balletts Canadiens, Esnel Ramos, figurano anche Ermanno Sbezzo, Ashley Knox e Rosario Guerra. Domenica 9 luglio, sempre alle 21.30, il palco della Firmafede ospiterà invece il musical ’Chicago’, progetto portato avanti da artisti locali come Gloria Clemente e Pietro Senigaglia. Il 15 luglio sarà la volta di un ensemble di talenti nostrani che si pongono l’obiettivo di rendere omaggio a Franco Fanigliulo. Lo spettacolo intitolato ’Stella di Mare’ sarà infatti portato in scena dall’attore Jhonatan Lazzini e dai musicisti Manuel Apice, Fabio Mano e Franco Mazzali. Lunedì 24 luglio, alle 21, tornerà a esibirsi il Teatro Pubblico Ligure che, questa volta, porterà in scena uno spettacolo a metà strada tra musica e teatro intitolato ’Baiardo e Brigliadoro. Cavalli a paladini dall’Opra dei Pupi’. Grande attesa anche per Massimo Popolizio che il 28 luglio, accompagnato dai musicisti Fabrizio Bosso e Joan Olivier Mazzariello, si esibirà in prima regionale con ’Shadows’, un omaggio al jazzista Chet Baker. Il 5 agosto sarà invece uno dei più amati comici italiani, Nino Frassica, a riempire gli spazi della Fortezza Firmafede portando proprio a Sarzana – unica data per tutto il nord ovest – il suo show di concerto-cabaret assieme ai Los Plaggers Band. Inseriti nella cornice della Cittadella anche il Festival Pianistico organizzato da Claudio Cozzani e giunto ormai alla 28esima edizione, il concerto di Francesca Michielin e quello dei Santi Francesi, vincitori dell’ultima edizione di X Factor.