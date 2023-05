Tassi d’interesse alle stelle "Salgono le rate dei mutui Nervi saldi e stare fermi"

La Bce ha aumentato i tassi di 0,25 punti base e le rate dei mutui a tasso variabile sono aumentate ancora, di circa 15-20 euro al mese. A questo incremento vanno aggiunti i precedenti per un totale di rincari sulle rate che oscillano anche del +50-60%. Un salasso, anche perché chi in passato ha scelto di sottoscrivere un mutuo a tasso variabile generalmente lo ha fatto per spendere meno e ora gli aumenti, sommati a quelli che si sono registrati su energia e generi di prima necessità, hanno messo in difficoltà le famiglie, specie quelle con redditi medio-bassi.

"E’ un macigno che si sono visti piovere addosso. Ci arrivano continuamente telefonate da persone che cercano aiuto perché, oltre all’aumento anche di 500 euro sulle rate del mutuo, si sono ritrovate a sostenere rincari sulle bollette, e in generale sul costo della vita, che hanno portato improvvisamente a un’uscita imprevista dalle tasche di centinaia e centinaia di euro in pochi mesi" spiega Silvano Bartolini, esperto del Codacons Toscana.

Qual è il consiglio per chi non riesce più a sostenere la rata del mutuo variabile?

"Stringere i denti. In generale questo è il momento di stare fermi, non cercare di tornare al fisso né di optare per la surroga. Non ci saranno verosimilmente altri aumenti sui tassi, altrimenti il rimedio sarebbe peggiore del male, con il rischio di spingere l’economia in deflazione. Questi aumenti della Bce ci sono stati per riportare l’inflazione intorno al 2,5% all’anno. Siamo già all’inversione di tendenza e credo che a inizio 2024 ci saranno i primi miglioramenti".

Perché suggerisce di non scegliere il tasso fisso?

"Perché oggi non è conveniente. I tassi oscillano dal 3,20 al 3,70 e chi cambia ora avrà sì una rata costante, ma che sarà alta quando il costo del denaro tornerà a scendere".

E la surroga, invece?

"Anche trasferendo il mutuo ad un’altra banca probabilmente si spenderà di più, sempre che si trovi un istituto disponibile. La banca fa infatti l’esame della situazione reddituale e di solito chi ora chiede la surroga si trova in difficoltà economica. Si tratta di famiglie che hanno meno potere di acquisto. Oggi, insomma, la surroga viene concessa ai clienti che hanno un mutuo variabile e che possono sopportare qualsiasi aumento".

E chi vuole acquistare casa?

"Se è una seconda casa, e quindi non indispensabile, meglio aspettare qualche mese. Chi invece deve comprare l’abitazione principale, allora la soluzione migliore in questo momento è scegliere un mutuo variabile con Cap, cioè con una soglia massima oltre la quale il tasso non può aumentare. Oggi questo tipo di mutuo ha un tasso del 4,70% con Cap a 5,9. Se però i tassi, come si attende, scenderanno, il mutuatario, diversamente da quanto accade con il tasso fisso, godrà della riduzione".

Monica Pieraccini