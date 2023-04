Tassa di soggiorno a Lerici Rincari per l’alta stagione

Un’imposta di soggiorno calibrata in base alla stagione, con tariffe maggiorate d’estate e contenute per il resto dell’anno. È la novità introdotta a Lerici dalla giunta comunale guidata da Leonardo Paoletti, che ha modificato i costi a carico dei turisti che alloggerrano nelle strutture ricettive del territorio comunale. Due i periodi individuati dall’amministrazione, ai quali corrispondono altrettante tariffazioni: quello di bassa stagione dal 1° di ottobre al 31 maggio, dove sono state confermate le precedenti tariffe individuate nel 2019, e un periodo di alta stagione, dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno, per il quale la giunta ha applicato un aumento dell’imposta a carico dei visitatori. Negli alberghi a una, due e tre stelle, in bassa stagione la tassa di soggiorno per ogni notte passata nella struttura sarà di 1,50 euro, mentre nei quattro e cinque stelle i turisti pagheranno rispettivamente 2 e 2,50 euro per ogni notte. In alta stagione, negli alberghi a una e due stelle la tariffa sarà di due euro, nei tre stelle di 2,50 euro, nei quattro stelle di 3 euro, e nei cinque stelle di 3,50 euro. Per ciò che concerne locande e residenze turistico alberghiere, in bassa stagione sarà di 1,50 euro per strutture a due e tre stelle, e di 2 euro per quelle a quattro stelle, mentre in alta stagione le medesime tariffe subiranno un aumento di cinquanta centesimi. Più contenute, come di consueto, le tariffe stabilite in alta e in bassa stagione per campeggi, affittacamere, appartamenti a uso turistico e bed&breakfast. Nei campeggi, l’imposta di soggiorno sarà identica per tutto l’anno, ovvero pari a un euro. Nelle strutture come case per ferie, affittacamere, bed&breakfast, case e appartamenti per vacanze, così come negli ostelli, negli appartamenti ammobiliati a uso turistico, nelle aree di sosta, e negli agriturismi e ittiturismi, la tassa di soggiorno per ogni notte passata nella struttura sarà di 1,50 euro in bassa stagione, e di 2 euro nei quattro mesi estivi. Come da regolamento comunale, l’imposta sarà applicata sui pernottamenti esclusivamente delle persone non residenti nel Comune di Lerici, fino a un massimo di cinque pernottamenti consecutivi per ogni persona. Le modifiche entreranno in vigore nelle prossime settimane: saranno attive dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della delibera della giunta lericina sul portale del ministero delle Finanze. Matteo Marcello