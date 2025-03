Task force in campo per la fiera. Vertice delle forze dell’ordine

E’ sicuramente uno dei momenti più attesi dagli spezzini, e non soltanto, e per questo si preannuncia la solita “invasione“ di visitatori attratti dalle bancarelle e opportunità di acquisto offerte dalla fiera di San Giuseppe. Per predisporre un adeguato servizio di controllo il prefetto della Spezia Andrea Cantadori (nella foto) ha presieduto ieri il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato in occasione della rassegna che si svolgerà da lunedì a mercoledì 19 marzo. Nel corso dell’incontro sono state esaminate le misure a tutela della sicurezza che saranno poste in essere dalle forze di polizia in occasione dell’evento. Inoltre, è stato esaminato il piano di gestione predisposto dal Comune della Spezia in vista della fiera considerata la previsione di almeno 30 mila visitatori nella giornata conclusiva di mercoledì. Rispetto all’anno scorso verrà notevolmente incrementato il numero di steward in servizio ed è stato potenziato il sistema di comunicazione tra le forze di polizia, vigili del fuoco e la Direzione Fiera allo scopo di garantire il rapido intervento in caso di necessità.

Il Comune svolgerà inoltre appositi servizi delle pattuglie a piedi per verificare il rispetto degli orari consentiti per le diffusioni sonore e dei limiti acustici. Per tutta la durata dell’evento fieristico verranno assicurati punti di assistenza sanitaria in caso di necessità. E’ stata assicurata la presenza delle squadre dei vigili del fuoco, che saranno dislocati in diverse zone del centro cittadino.

Alla riunione convocata in Prefettura hanno partecipato l’assessore comunale con delega alla sicurezza Giulio Guerri, il collega di giunta con delega al commercio Alberto Giarelli, i vertici dei carabinieri, polizia di Stato e Guardia di Finanza, vigili del fuoco e polizia municipale oltre ai rappresentanti della Capitaneria di Porto, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, dell’Asl 5 spezzina e del 118. Insomma la “macchina“ è pronta per ospitare la rassegna che porterà in città migliaia di visitatori provenienti anche dalla riviera, Val di Vara, Val di Magra e anche dalla Lunigiana oltre naturalmente agli spezzini da sempre legati alla storica fiera cittadina.

m.m.