Tariffe per la refezione Mano tesa alle famiglie

Le proteste erano state veementi; le polemiche in Consiglio comunale, anche. Così, a Riccò del Golfo, l’amministrazione comunale guidata da Loris Figoli mette mano alle tariffe della refezione scolastica. Ieri pomeriggio, nella Commissione affari istituzionali, un primo confronto sul tema, favorito dal lavoro degli uffici comunali che, in questi mesi, hanno tentato la difficile impresa di conciliare le esigenze di bilancio con quelle delle famiglie, dopo i mal di pancia palesati con l’introduzione, lo scorso settembre, delle nuove tariffe per la mensa scolastica. Alla fine, la svolta arriverà attraverso una rivisitazione strutturale delle fasce Isee e delle tariffe ad esse correlate, in grado di andare maggiormente incontro ai nuclei famigliari di reddito medio e basso, e riservando alle famiglie coi redditi più alti la copertura integrale del costo del pasto.

Nove le fasce individuate. Per la più bassa, con Isee fino a 3mila euro, il costo del pasto è stato fissato a 90 centesimi, mentre le famiglie i cui valori Isee sono compresi tra 3001 e 5358,34 euro, il buono pasto giornaliero costerà 1,50 euro. Per la fascia da 5.358,35 a 7mila euro, si pagherà 3,60 euro a pasto, mentre per la fascia compresa tra da 7.001 e 8.500 euro il pasto costerà 4 euro. E poi, ancora, per le famiglie con redditi Isee compresi tra da 8,501 e 10mila euro, la tariffa sarà di 4,50 euro, mentre per quella successiva, tra da 10.001 e 12mila euro, il buono pasto costerà 4,85 euro. Con Isee compreso tra 12.001 e 18mila euro si pagherà 5,25 euro, per Isee compresi tra 18.001 e 21.200 euro il buono pasto costerà 5,50 euro, ed infine per la fascia più alta, da 21.201 euro in poi, il pasto costerà 5,75 euro. Previsti sgravi per il secondo e il terzo figlio. La manovra porterà ovviamente un minor gettito nelle casse comunali (da 183mila euro circa a 168mila euro) con l’amministrazione che dovrà far fronte con ulteriori risorse proprie per coprire i costi del servizio. "Un lavoro cui tengo molto, una rivoluzione sociale ma anche economica e di bilancio che ha impegnato molto i nostri uffici – spiega il sindaco Loris Figoli –. Invece di lavorare sulla singola tariffa, è stata realizzata una ricomposizione strutturale delle fasce Isee, così da fotografare le condizioni delle nostre famiglie in maniera più dettagliata. Per il nostro ente è uno sforzo imponente, perché affrontare facilitazioni al ceto medio significa mettere in discussione i grandi numeri, con alte probabilità di rinunciare ad altro: le nuove fasce avranno conseguenze sul bilancio, ma sono anche il frutto di un processo di costante ricerca di equità sostenibile sul piano dell’amministrazione pubblica del nostro Comune".

Una rivoluzione dove tuttavia viene confermata la mancata gratuità del pasto per la prima fascia, quella con reddito Isee minimo: il sindaco Figoli ribadisce che "ho voluto evitare la gratuità, mi carico di questa responsabilità su un piano politico e morale, perché solo pagando una piccola quota si ha una possibilità di distinguere tra un diritto acquisito e un servizio di cui si beneficia".

Matteo Marcello