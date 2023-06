Tariffe per la raccolta dei rifiuti Braccio di ferro Acam-Comune Arbitrato per risolvere la vertenza

BOLANO

Sarà un procedimento arbitrale a definire l’annosa vertenza tra Acam Ambiente e Comune di Bolano sul piano economico finanziario e sulle tariffe per la raccolta dei rifiuti stabilite per il 2013. Una battaglia che ha tagliato il traguardo del decennale, e che ha visto pronunciamenti del Tar, del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione, con la società del gruppo Iren che ora ha deciso di ricorrere all’arbitrato per risolvere la questione. Alla base della lite, la diversità di vedute che aveva caratterizzato l’iter per l’approvazione, da parte del Consiglio comunale, del piano economico finanziario e delle tariffe dell’allora tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, denominato Tares, relative al 2013: l’amministrazione comunale decise di non recepire il piano economico finanziario stabilito da Acam Ambiente per l’espletamento dei servizi, a causa di un aumento dei costi di circa 200mila euro.

Il Comune aveva contestato alla società che il piano era difforme dalle previsioni del contratto di servizio, invitando la società alla rettifica. Ne nacque un muro contro muro, con Acam Ambiente che decise di non fare alcun passo indietro, insistendo per l’approvazione del piano presentato, e con il Comune di Bolano che, di contro, decise di elaborare in proprio un nuovo piano economico finanziario, approvato poi dal Consiglio comunale nel settembre dello stesso anno. Da qui, l’inizio della guerra a colpi di carte bollate, con Acam Ambiente che decise di impugnare al tribunale amministrativo regionale la delibera del consiglio comunale. La sentenza del Tar arrivò nel maggio del 2014, con i giudici che dichiararono il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo che lo scontro giudiziario fosse materia del giudice ordinario. Acam Ambiente appellò la sentenza, ma anche il Consiglio di stato respinse il ricorso, sostenendo i contenuti della pronuncia del Tar. Tutto finito? Nient’affatto, perché la società del gruppo Iren ha impugnato anche la sentenza del Consiglio di stato, bussando alle porte della Corte di Cassazione. Pochi mesi fa la pronuncia, con i giudici che hanno rigettato il ricorso. Da qui, la decisione di Acam Ambiente di ricorrere alla procedura di arbitrato, designando quale arbitro l’avvocato Riccardo Maoli. La giunta comunale guidata da Alberto Battilani, ricevuta la notifica del provvedimento, ieri mattina ha deciso di costituirsi nel procedimento per tutelare le proprie ragioni, confermando la nomina dell’avvocato Maria Luisa Zanobini quale consulente legale dell’ente nella controversia, e nominando quale proprio arbitro l’avvocato Luigi Cocchi. mat.mar.