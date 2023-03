Tariffe mensa e trasporto Arrivano i rincari

A Calice al Cornoviglio aumentano le tariffe per mensa e trasporto scolastico. La decisione è stata presa nei giorni scorsi dalla giunta guidata da Mario Scampelli, impegnata in questi mesi nel delicato piano di riequilibrio finanziario finalizzato a ripianare debiti di bilancio per oltre 760mila euro. La decisione di aumentare le quote di compartecipazione dei cittadini alle spese per i due servizi scolastici tuttavia non sarebbe stata adottata per far fronte al piano di riequilibrio, bensì per adeguare le tariffe secondo i nuovi canoni Istat. A subire il rincaro maggiore è la mensa scolastica, le cui tariffe erano ferme da oltre dieci anni, dato che l’ultima modifica risaliva al settembre del 2012: secondo quanto deliberato dalla giunta, ogni singolo pasto alla mensa scolastica costerà 6 euro anziché 4,5 euro fissati oltre un decennio fa; analogamente, ritocchi sono stati apportati anche al servizio di trasporto scolastico: se due anni fa la giunta aveva fissato in 35 euro la quota per le famiglie residenti e in 60 euro per quelle non residenti, ora alle famiglie residenti serviranno 40 euro, mentre a quelle che non risiedono nel Calicese verrà richiesta una quota di 65 euro. I costi relativi ai due servizi connessi con la scuola sono in larga maggioranza coperti con le sole contribuzioni dei cittadini: il costo del servizio di refezione scolastica, ad esempio, risulta coperto nella misura del 96,77%.