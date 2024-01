Tariffe ’dinamiche’ in base alla stagione

La Giunta Comunale di Riomaggiore ha deliberato l’introduzione, dal primo gennaio 2024, di un sistema tariffario dinamico, differenziato tra alta e bassa stagione. Sono previste infatti tariffe maggiorate nel periodo giugno-settembre per l’ingresso dei bus turistici a Manarola, l’accesso dei fornitori nella zona a traffico limitato e pedonale, l’utilizzo di ascensori comunali e bagni pubblici, e per l’occupazione di suolo pubblico. Contestualmente è stata deliberata la gratuità di alcuni servizi per i turisti residenti nelle strutture del Comune di Riomaggiore in possesso della carta del turista residente, come ascensori e bagni pubblici presidiati. "Una scelta strategica, adottata con lo scopo di raggiungere più obiettivi" sottolinea l’amministrazione in una nota.

"In primo luogo, si riesce a garantire l’erogazione con presidio di alcuni servizi strategici nei momenti di maggiore afflusso turistico, favorendo il turismo residenziale rispetto a quello di passaggio e la destagionalizzazione. Inoltre, si migliora la gestione dei flussi e la viabilità, con misure che mirano a salvaguardare la particolare conformazione del territorio e che tengono conto delle oggettive limitazioni naturali esistenti, rese ancora più evidenti a causa dell’imponente afflusso turistico dell’alta stagione". Le delibere sono scaricabili dall’albo pretorio del sito del Comune di Riomaggiore.