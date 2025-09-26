Tari, fumata grigia sugli aumenti. Ma è giallo sull’emendamento

LA SPEZIA

Da una parte il forte malcontento verso l’aumento della Tari per diverse categorie commerciali, dall’altra l’impegno a evitare ulteriori aumenti per il 2026. Una fumata grigia, quella arrivata al termine dell’incontro tra le associazioni di categoria e l’assessore all’Ambiente, Kristopher Casati, per discutere sugli aumenti che hanno caratterizzato la terza rata della bolletta delle spazzatura. Un aumento che secondo Palazzo civico per alcune delle categorie interessate sarebbe dovuto all’adeguamento di parametri tariffari che non erano in linea con la normativa prevista da Arera e dal Testo unico sull’ambiente; ciononostante, secondo il Comune diverse attività pagherebbero comunque meno che in altre località liguri. Di diverso parere i rappresentanti di Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti. Un’analisi speditiva delle associazioni di categoria avrebbe fatto emergere un aumento superiore al dieci per cento per alberghi e attività ricettive imprenditoriali, oltre l’11% per gli uffici, e addirittura oltre il 22% per i ristoranti e quasi il 16% per i bar.

A rendere più vivace la discussione è stata la vicenda, emersa nel corso dell’incontro, legata all’emendamento al bilancio votato dal Consiglio comunale lo scorso aprile, con cui la maggioranza aveva rivisto al ribasso le quote relative agli Aaut, gli appartamenti ammobiliati a uso turistico. Per la prima volta, quest’anno è stata introdotta una categoria ad hoc – prima erano equiparati alle normali utenze domestiche – così da garantire un maggior gettito nel piano finanziario della Tari, ma l’introduzione di un parametro troppo alto avrebbe creato più di qualche mal di pancia all’interno della stessa maggioranza, che dunque con un emendamento ad hoc ha ribassato l’aliquota prevista.

Una manovra che, secondo indiscrezioni, avrebbe portato a una riduzione di 700mila euro, che si sarebbe poi riverberata sulla situazione attuale. Proprio le associazioni relativamente agli Aaut hanno avanzato la proposta – poi accolta – di adeguare il corrispettivo nel 2026, in modo proporzionato all’attività turistica svolta in forma imprenditoriale. Le associazioni nel corso della riunione hanno dunque ribadito "la necessità di contenere ulteriormente i costi per le imprese. L’assessore Casati ha confermato l’impegno dell’amministrazione a non aumentare ulteriormente la Tari 2026 per le utenze non domestiche". È stata inoltre garantita la convocazione delle associazioni datoriali per una discussione preliminare sulle tariffe, prima della commissione di approvazione, e la creazione di un tavolo di lavoro con rappresentanti di commercianti e artigiani per valutare possibili interventi sui servizi di spazzamento e raccolta di plastica, carta e vetro, con particolare attenzione alle zone non pertinenti al centro storico – come Migliarina, Cadimare e altre zone periferiche – con l’obbiettivo di contenere la tariffa. Le associazioni – scrivono in una nota – hanno apprezzato la disponibilità dell’assessore Casati a instaurare un dialogo costante con il mondo delle imprese, sottolineando l’importanza di lavorare insieme per garantire tariffe sostenibili e servizi efficienti".

Matteo Marcello