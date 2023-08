Tanto di cappello... al Golfo La coralità premia San Terenzo

Brave le borgate che si sono autocelebrate ma super ammirevole quella che San Terenzo che ha fatto della rappresentazione corale delle comunità del Golfo – e della declinazione artistica dei cappelli-bandiera di ognuna – i punti di forza della partecipazione alla sfilata in comune. E’ la borgata numero 9 a primeggiare nella speciale classifica della passerella che, venerdì sera, ha attraversato la città, acclamata da ali di folla entusiasta e riconoscente. Ieri sera l’investitura all’adunata-epilogo della 98esima edizione del Palio del Golfo in piazza Europa. La giuria (costituita da un rappresentante per ogni borgata) ha premiato la cura delle scenografie santerenzine sottese dallo slogan intriso di orgoglio, omaggio, promozione: "Tanto di cappello al golfo". Al secondo posto si è piazzata la borgata di Fossamastra col suo viaggio nei fondali marini alla ricerca del tesoro rappresentato dal Palio, nelle sue tre proiezioni agonistiche: senior, junior e femminile. Un allestimento suggestivo: ricco per rappresentazioni, educativo per lo sprone alla tutela del mare, celebrativo della subacquea come dimensione esperienziale ma anche qualificante per il futuro del golfo che si appresta a diventare capitale della stessa.

La sfilata monotinta del Canaletto - con scenografie celebrative del giallo, il colore-bandiera della borgata - ha portato i canarini sul podio.

Ieri sera anche le premiazioni sportive per i risultati noti: dei senior e delle ragazze del Fezzano campioni del Golfo e dei ragazzi delle Grazie primi tra gli equipaggi junior. Le Grazie, con l’equipaggio femminile, riceve il premio per la vittoria del campionato pre-Pallio. Lì, tra gli junior, ha prevalso Spezia Centro. Agli squali del Fezzano il primato nelle pre-Palio senior. E ora, per atlete e atleti, il meritato riposo: grazie e godetevi quel che resta dell’estate!

Corrado Ricci