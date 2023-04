Tanti giovani per La Civica "In corsa al mio fianco volti veri e non maschere"

Dopo cinque anni di opposizione in Consiglio comunale, è pronta a correre per la carica di sindaco, in una corsa a quattro che promette scintille. Francesca Sacconi e la lista ‘La Civica’ si presentano al voto con un gruppo affiatato, giovani e meno giovani uniti dall’impegno verso il territorio e dalla volontà di aiutare la comunità. "La lista ‘La Civica’ è formata da persone comuni che hanno deciso di dedicarsi alla missione della politica del nostro Comune; donne e uomini che si rivolgono alle coscienze degli elettori, fiduciosi del fatto che siano capaci di distinguere cosa sia giusto da ciò che è sbagliato – afferma la candidata a sindaco, Francesca Sacconi –. Noi, oltre ad una lista, siamo prima di tutto diventati un gruppo di amici che si supporta, aiutiamo e impariamo gli uni dagli altri, ed è proprio con questo spirito che vorremmo improntare la nostra amministrazione, che sarà formata al servizio degli altri. È con questo spirito che lista La Civica si rimette al giudizio degli elettori, nella convinzione che l’elettorato possa far valere la forza della democrazia nella maniera più giusta, ossi premiando il più capace anziché il più forte. Confidiamo – rilancia la Sacconi – che il cittadino sia in grado di capire i visi autentici dalle maschere". Dodici i candidati consiglieri. Sono Salvatore Algieri, originario di Cosenza ma da decenni nella perla di ponente del Golfo; Ilaria Baracco e Laura Da Pozzo, portoveneresi doc; Massimo Cerliani e Alessandro Cozzani, entrambi espressione della borgata di Fezzano. Orietta Vanacore, originaria anch’ella di Porto Venere, lavora nella scuole delle Grazie. Friulana, ma da dieci anni residente a Porto Venere, è Caterina Turus. Due i giovanissimi, entrambi di 25 anni: Cesare Sandri di Fezzano, studente di Ingegneria all’Università di Pisa e arbitro di calcio, e Davide Franceschini, ingegnere che si divide tra Porto Venere e Le Grazie. Luca Vezzosi e Paola Lecis sono invece i più grandi del gruppo. Infine Alessio Carassale, graziotto doc, che si occupa insieme al padre dell’attività di famiglia.