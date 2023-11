Talenti geniali. I figli prematuri del tempo

Come un romanzo arricchito da ulteriori spunti e stimoli. Una successione di biografie di personaggi noti e spesso capaci di segnare la storia, impreziosite da analisi, aneddoti e storie spesso inedite. Darwin, Van Gogh, Picasso, Kafka, Salinger e tanti altri ancora sono i "Figli prematuri del tempo", riuniti nelle pagine firmate da Giulia Amatori, Liliana Dell’Osso e Daniela Toschi. Domani alle 18, le autrici dialogheranno con Gabriella Tartarini e Giorgio Di Sacco Rolla in occasione della presentazione dell’opera, pubblicata dalla casa editrice Alpes, in programma al Circolo Fantoni in corso Cavour 371 alla Spezia. L’evento è realizzato in collaborazione con la libreria Ricci. Letteratura, arte, cultura e non solo: ambiti di cui i protagonisti del volume sono stati giganti a livello globale, capaci di segnare la cultura del proprio tempo e delle epoche successive. Cosa c’è stato dietro questi geni, più di una volta incompresi, che hanno avvertito in anticipo i cambiamenti del mondo e sono stati antesignani e rivoluzionari? L’approccio delle autrici – psichiatre la Dell’Osso e la Toschi psichiatre e la Amatori specializzanda in psichiatria – parte dall’analisi delle loro menti, con risvolti inaspettati.

C.T.