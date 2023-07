Taglio del cuneo fiscale, mezzo miliardo di euro in più nelle tasche dei lavoratori toscani

Quali sono gli effetti del taglio del cuneo fiscale? Mezzo miliardo di euro in più all’anno nelle tasche dei lavoratori toscani. E’ Irpet che spiega come si arriva a calcolare questa cifra nel suo recente rapporto annuale intitolato "Fra ciclo economico, decreto lavoro e Pnrr, quale congiuntura per le imprese, le famiglie e i territori in Toscana?". "Per tutti i lavoratori toscani beneficiari del taglio, esclusi quindi i contribuenti con più di 35mila euro di imponibile, il guadagno lordo – spiega l’Istituto per la programmazione economica della Toscana – è su base mensile pari a circa 58 euro, che si aggiungono ai 37 euro di sgravio già disposti in precedenza con legge di bilancio".

In totale, quindi, i lavoratori si vedono aumentare la busta paga da luglio di 95 euro mensili lordi. La diminuzione del cuneo fiscale, però, fa presente Irpet, "aumentando il reddito imponibile ai fini Irpef, determina un incremento dell’imposta che il lavoratore deve pagare". Così, in realtà, l’aumento di 58 euro scende a 41 euro mensili. L’incremento è più alto per le famiglie con reddito più basso. "Si tratta di una cifra che, se pur contenuta - si legge nel rapporto - può essere considerata non trascurabile a livello di singolo contribuente. Specie se conteggiata congiuntamente al precedente taglio del cuneo operante da gennaio". "Complessivamente, dunque, le risorse trasferite ai lavoratori – conclude Irpet - ammonterebbero in Toscana su base annua, in un contesto di implementazione del taglio a regime, e quindi pianificato in modo strutturale, a poco meno di circa 500 milioni di euro".

