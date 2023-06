"Tagliate le corse a Levante Si rischia l’effetto imbuto tra bagnanti e lavoratori"

Dopo la sua interpellanza in cui chiedeva spiegazioni e stigmatizzava il taglio delle corse Atc dirette ai cantieri del Levante cittadino, Andrea Montefiori (foto) non è soddisfatto della risposta ricevuta da parte dell’amministrazione. "Mi sarei aspettato, da chi più volte ha sbandierato il rilancio del trasporto pubblico – dichiara il consigliere Pd – risposte diverse e un’idea di senso compiuto sul servizio. Si è parlato di un’interlocuzione in atto con le principali aziende del settore per il trasporto dei dipendenti. Bene, peccato che doveva essere già stato fatto e oggi, in piena estate, il problema doveva essere risolto. Invece è solo all’inizio". Tra pochi giorni l’afflusso contemporaneo di lavoratori, bagnanti e semplici utenti renderà la situazione assai critica. "Si sarebbe dovuto parlare di questo. Della grande rivoluzione del trasporto pubblico enunciata mille volte e di cui a oggi non vi è traccia, come dei famosi filobus da 18 metri acquistati con risorse statali e fermi in deposito da mesi. Chissà quanto ci rimarranno ancora! E il servizio notturno, anch’esso annunciato per l’estate? Finirà che lo faranno d’inverno. Forse. E le navette dai parcheggi di interscambio, tanto utili per decongestionare il traffico cittadino e favorire il commercio spezzino? Ad oggi il rilancio del trasporto pubblico dell’amministrazione si sostanzia in un taglio di 300mila euro annui".