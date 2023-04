Taglia il braccialetto elettronico e scappa, arrestato a Madrid

La Spezia, 22 aprile 2023 - La guardia civil spagnola, in collaborazione con il nucleo investigativo del comando provinciale carabinieri della Spezia, nel pomeriggio di venerdì 31 marzo (ma la notizia è stata data oggi) ha arrestato un cittadino dominicano 48enne destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Spezia-Ufficio Esecuzioni a gennaio del 2021.

L’uomo deve infatti scontare una pena di 4 anni e quasi due mesi di reclusione, oltre ad una multa di 36.000 euro, per reati connessi agli stupefacenti. L’uomo, con un’esperienza pluriennale nel settore degli stupefacenti, è risultato leader di due organizzazioni criminali dedite al narcotraffico nell’area a cavallo tra la Liguria e la Toscana. Era infatti lui che, attraverso i propri contatti, si occupava di organizzare l’importazione di cocaina grazie alla conoscenza diretta di connazionali residenti in Olanda e Spagna in grado di gestire la movimentazione di ingenti quantitativi di cocaina curandone l’importazione diretta dai Paesi produttori del Sud America senza ulteriori intermediazioni.

L’attività indagine condotta nel 2007 dai carabinieri del nucleo investigativo della Spezia aveva consentito di raccogliere elementi di prova a carico dell’indagato, che pianificava sistematiche importazioni di cocaina dalla Spagna ed eroina dalla Turchia.

Nel 2011 il cittadino dominicano era stato arrestato perché ritenuto promotore di un’organizzazione dedita al traffico internazionale di cocaina ed eroina e successivamente condannato in primo grado a 27 anni di reclusione, per aver costituito, promosso, diretto e partecipato ad un’associazione operante a livello transazionale dedita in via sistematica e professionale all’importazione e distribuzione in Toscana di sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina.

A settembre del 2019 l’uomo, nel frattempo autorizzato a recarsi al lavoro in un cantiere navale di Carrara, aveva tagliato il braccialetto elettronico e fatto perdere le sue tracce.

È stata la tenacia investigativa dei carabinieri spezzini, che hanno continuato a cercarlo, a consentire di localizzarlo in Spagna, nei pressi di Madrid, dove si era stabilito ed era stato raggiunto dai familiari qualche mese dopo la sua evasione.

Su richiesta del nucleo investigativo, la Corte di Appello di Venezia ha emesso nei confronti dell’uomo un mandato di arresto europeo, eseguito nei giorni scorsi dalla guardia civil, in attesa del suo rientro in Italia.

