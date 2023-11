Tagli e accorpamenti. Possibili modifiche

L’Isa 19 di Riccò del Golfo potrebbe essere accorpato all’Istituto comprensivo ’Anna Frank’ della Spezia. È quanto emerso dalla commissione regionale che nei giorni scorsi ha avviato l’iter che porterà al piano di dimensionamento regionale. Una novità, dato che il piano provinciale approvato la scorsa settimana aveva individuato l’unione tra il plesso riccolese e l’Isa 1 della Chiappa. A confermarlo è anche il consigliere regionale della Lista Sansa, Roberto Centi (nella foto). "Un piano revisionato all’infinito che ha visto continui cambiamenti, arrivando all’emendamento dell’ultimo minuto che ha accorpato Riccò del Golfo con l’Isa 5 della Spezia anziché l’Isa 1. Se la giunta regionale non dovesse presentare un provvedimento per rendere omogeneo il piano della Liguria – dice Centi – avremmo a disposizione ancora una Commissione regionale martedì mattina e poi a seguire tutto sarà demandato al voto del Consiglio regionale previsto lo stesso giorno. Di fronte a questa ipotesi e alla possibilità che il Governo nomini un commissario, auspico che la giunta regionale si prenda la sua responsabilità per risolvere tutte le disomogeneità territoriali emerse nel lavoro svolto dalle Province. La vita degli studenti e dei docenti non può essere lasciata nelle mani delle Province e di accordi e accordicchi di natura politica".

mat.mar.