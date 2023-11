Tagli e accorpamenti agli istituti. Domani l’approvazione in Provincia

La riorganizzazione provinciale scolastica domani sarà discussa in consiglio provinciale accompagnata però dalle forti polemiche che sono arrivate dalla Val di Magra. In particolare è stato il sindaco di Luni, Alessandro Silvestri, interessato nell’accorpamento con i cugini di Castelnuovo Magra a rimarcare la mancanza di condivisione delle decisioni adottate dalla Provincia. Ma l’ente spezzino ha voluto far chiarezza sull’iter che precederà la presentazione della proposta di delibera consiliare sul dimensionamento scolastico provinciale. Un provvedimento, necessario secondo la Provincia, a seguito dei tagli di personale per il solo livello dirigenziale disposti dall’istituzione scolastica. "Intanto occorre precisare – spiega la Provincia – che tutti i Comuni del territorio provinciale sono stati interessati ed invitati a partecipare all’incontro in cui si è discussa la tematica. Non vi è stata alcuna comunicazione ai Comuni che anticipasse oppure confermasse la partecipazione o l’esclusione degli istituti scolastici afferenti al loro territorio al processo di riorganizzazione in corso che riguarda tutto il territorio provinciale. I Comuni, tramite i sindaci o gli amministratori presenti, durante l’ultima riunione, a cui ha partecipato anche il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, hanno garantito proposte e formulato valutazioni sulle linee di indirizzo che sono state date all’ente".

Una decisione che ha fatto piovere sul presidente Pierluigi Peracchini non poche critiche, non soltanto dal mondo politico ma anche da quello sindacale. Il filo conduttore però è non soltanto la mancata condivisione del percorso ma anche l’improvvisa entrata in scena di Comuni che inizialmente non sembravano minimamente interessa. La Provincia inoltre ha voluto ribadire e tranquillizzare che il programma di dimensionamento scolastico riguarda solo e esclusivamente il livello delle figure dirigenziali, ridotte di tre unità dal piano nazionale per la competenza della Provincia della Spezia ma non coinvolge in alcun modo i plessi scolastici, quindi non graverà sulla struttura didattica e non prevede assolutamente la chiusura di scuole e neppure l’ accorpamento di singoli plessi scolastici.

Massimo Merluzzi