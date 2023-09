Tagli alle scuole: Cgil e Cisl contrari a La Spezia

Non sono assolutamente d’accordo le segreterie provinciali di Flc Cgil, Cisl Scuola sul piano dimensionamento degli istituti scolastici della Provincia, che coinvolgerà gli istituti comprensivi di Santo Stefano Magra e Vezzano; di Bolano, Follo e Calice al Cornoviglio; Riccò del Golfo e della Val di Vara. "Apprendiamo della volontà della Provincia di attuare un piano di dimensionamento che fino ad oggi non ha coinvolto attivamente le parti sociali e le istituzioni scolastiche interessate – intervengono dai sindacati – . Non concordiamo nel merito e nel metodo rispetto alla volontà di ridurre un numero di istituzioni scolastiche sul territorio che, di fatto, avrà ricadute sia sull’utenza che sui lavoratori. È per questo motivo che abbiamo chiesto un incontro urgente alla Provincia per renderci partecipi ed ascoltare tutti gli attori coinvolti".

Il piano, voluto dal Governo Meloni, viene legato alla progressiva diminuzione degli alunni e degli studenti (con il calo generale della popolazione italiana) e prevede l’accorpamento delle scuole (anche distanti fra di loro), con il conseguente taglio pure dell’organico di dirigenti scolastici e dsga (direttore dei servizi generali e amministrativi).