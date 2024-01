Taddi dipinge sui vestiti. Il ’Ritorno da un sogno’ in mostra all’Hotel Byron

Un pennello intinto nell’acrilico che passa sopra trama e ordito, formando quadri astratti, nel segno della creatività senza limiti. Nessuna tavola o tela, ma supporti speciali, che a loro volta possono essere considerati opere d’arte: vestiti di stilisti più o meno noti o altri confezionati ad hoc. È questo il mondo di Taddi, al secolo Maria Grazia Taddei, che mette insieme le passioni di una vita: arte e fashion, condensati in "Ritorno da un sogno", la mostra che prenderà il via domani (inaugurazione alle 18) e andrà avanti fino al 14 aprile all’hotel Byron di Lerici. Conosciuta, insieme a Graziana Gianfranchi, come l’anima della boutique ’Store’ di via Magenta alla Spezia, che chiuse i battenti nel 2018, sarà la nuova protagonista delle esposizioni promosse dall’albergo della perla del Golfo, che dalla sua riapertura dopo il restauro sta seguendo anche una seconda vocazione di incubatore e promotore delle arti. "Questo progetto – spiega Taddi – è stato creato appositamente per l’hotel Byron, su proposta del suo direttore artistico Walter Tacchini, che ha scelto il tema della mostra; tutti fanno quadri, io dipingo su abiti: alcuni erano già confezionati, come quello di Moschino e dello stilista Giuseppe d’Urso, altri li ho realizzati io, fin dal disegno. I pezzi in esposizione saranno 12-13 e in primo piano ci sarà l’astratto, fra geometrie e dimensione pura: colori che si intersecano nel segno della massima libertà espressiva". Nessun manifesto ideale dietro a "Ritorno da un sogno", piuttosto un anelito (realizzato) alla creatività senza limiti e a ciò che essa scatena. "Mi è venuto in mente di fare comunicazione, pensare a ciò che uno vede e prova nel guardare le mie creazioni: ad ognuno trasmetto qualcosa di diverso, c’è chi nel mio astratto vede una cosa, chi l’altra". Taddi ha utilizzato tessuti disparati: cotone, jeans, seta, taffetà, tulle usato nella costruzione, dipinti con colori specifici.

"Tutto rispecchia il mio gusto nell’abbigliamento e nel colore: la moda mi ha dato tanti stimoli, a cui unisco la mia manualità". La mostra ha una presentazione di Debora Ferrari nella plaquette da collezione TraRari TIPI, arricchita da un testo di Tania Calenda, che segue le esposizioni insieme a Walter Tacchini. "La Taddi fa del suo mondo un mondo dove viaggiare, esplorare, emozionarsi, vibrare. Formatasi come autodidatta – spiega la Ferrari – nasce libera dagli schemi e dai condizionamenti, approfondendo le tecniche nel corso della propria esperienza in modo libero e creativo. In questo caso l’abito, l’arte da indossare, diventa medium formale di un valore assoluto dell’arte. Le stoffe, i colori, le decorazioni aggiunte, le sovrapposizioni che portano in 3D luci e ombre della pittura, aggiungono parole e verbi al linguaggio della sua pittura. Tutto il vocabolario della sartoria entra nella sua arte creando rime baciate tra il lavoro del pittore e il lavoro del sarto".

Chiara Tenca