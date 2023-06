Tabula Rasa, Milo Campagni presenta il suo libro a La Spezia

S’intitola ‘Tabula rasa’, non a caso il libro di Milo Campagni che mette insieme distopia e utopia per immaginare la città nel 2050. Quella data diventa l’anno della rinascita della Spezia dopo una progressiva e inarrestabile deriva economica e sociale. La formula magica per dare nuova vita alla città è quella del titolo del volume, appunto, ‘Tabula rasa - azzerare tutto per costruire una nuova città con la partecipazione di tutti, sognando in grande’. Il libro rivela l’amore dello scrittore per la sua città, ma lancia anche una sottile provocazione contro il ‘mugugno’ tipico degli spezzini, con un invito a essere più ottimisti e darsi da fare in prima persona per migliorare la città.

Milo Campagni, conosciuto per il suo lavoro nel mondo della comunicazione e con diverse esperienze nell’ambito della politica, presenterà il suo libro al Sunspace di via Sapri 68 (che continua nel suo impegno nella diffusione della cultura), oggi alle 18 (e non alle 19 come indicato in precedenza), insieme all’illustratore del libro, Nicola Perucca, e ad Alberto Brunetti, presidente della cooperativa sociale Luna Blu, a cui è devoluto l’intero incasso delle vendite della pubblicazione. L’ingresso è gratuito su prenotazione, inviando una mail all’indirizzo [email protected]

m. magi