Sutti espone al caffè Al Volo

Il titolo è speculare e contrario a una delle più note poesie di Giacomo Leopardi. Ultimi giorni per visitare la nuova mostra del pittore spezzino Nicola Sutti, dal titolo ‘La tempesta e poi la quiete’, al Caffè Letterario al Volo di piazza Verdi 12 (il finissage, inizialmente previsto per il 30 aprile, è stato spostato al 5 maggio). È lo scrittore e poeta Roberto Benvenuto a illustrare l’esposizione. "Mentre nella poesia emerge la amara considerazione che in natura ogni cosa sia destinata a decadere in uno stato peggiore, fatto di infelicità per l’uomo — spiega l’avvocato — la mostra ideata da Sutti, che inizia con due inquietanti quadri raffiguranti la tempesta e continua con immagini degli uccelli pacificatori per sfociare nella Festa della Natura, ci conduce alla fine verso un messaggio di speranza nel futuro: ha i volti di Demetra (dea greca della natura) e di Lisa, la ragazzina protagonista dei Simpson".

Può esprimere la sua concezione di arte e il motivo per cui dipinge?

"L’arte è per me espressione di sentimento — esordisce Sutti –. Tutta l’arte. Dipingo da quando ero bambino, certo, allora erano scarabocchi. Ora dipingo per esprimere la gioia e lo stupore che avverto guardando le persone e la natura. Tutta la natura è fonte di ispirazione. Riverso sulle tele o sul cartoncino la mia gioia di vivere, pensando al passato, al presente ed al futuro. Dipingo per necessità e per rappresentare la vita, che è una meravigliosa favola".

Una mostra sulla natura: matrigna o benigna?

"La natura molto spesso si rivela matrigna. Ma io penso positivo e credo che l’aspetto benigno prevalga. Non penso al pessimismo cosmico di Giacomo Leopardi, anzi penso che tutti i mali possano essere risolti con l’impegno, con l’arte e la bellezza che salverà il mondo. La natura è bellezza. gioia e speranza".

Infine, può spiegarci la novità di questa mostra, cioè la artistic photo retouched?

"Lo stile consiste nel ritoccare foto di persone, personaggi famosi, statue greco-romane e anche foto di dipinti del passato lontano e/o del passato recente, con i pennarelli e/o colori a tempera. Quindi si incornicia la foto con delle pennellate di vernice non diluita, che rappresentano il prolungamento della foto nello spazio. Sembrano pennellate casuali, ma nell’arte non c è niente di casuale. Anche verso il 1850 si incominciò a ritoccare le foto. Mi sono ispirato a questa tecnica".

