Supporti ai Comuni per i fondi del Pnrr

Nell’auditorium dell’Autorità di Sistema Portuale il prefetto della Spezia, Maria Luisa Inversini, e il direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano-Direzione generale Nord Ovest, Michele Vitale, hanno presentato l’attività del Presidio territoriale unitario, in via di costituzione, a Spezia: fornirà supporto ai Comuni nelle procedure di monitoraggio e controllo delle misure del Pnrr e nell’attuazione dei controlli amministrativo-contabili ed antimafia in modo da garantire il rispetto degli obiettivi prefissati. Durante l’incontro è stato fatto il punto sullo stato di attuazione dei progetti relativi alla provincia della Spezia che, alla data attuale, sono circa 200. Nel complesso, i finanziamenti destinati alla provincia ammontano ad oltre 205 milioni (di cui 175 milioni sui fondi Pnrr) e saranno erogati, per gli interventi di valorizzazione del territorio ed efficienza energetica dei Comuni (63 milioni), messa in sicurezza dell’edilizia scolastica (18 milioni), ciclovie turistiche (32 milioni) e servizio civile universale (20 milioni).