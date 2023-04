Super rimpatriata Una serata conviviale tra ex colleghi di lavoro

Primo raduno per i dipendenti ex Braims e Bfl. Il ritrovo, in un clima di grande allegria, è andato in scena al ristorante ‘I Contadini’. "La Braims e la Bfl sono state due aziende che hanno dato, e ancora lo fanno sotto altre direzioni, lavoro a molte famiglie dello Spezzino" affermano i partecipanti all’iniziativa. Presenti Ciro Barone, Enrica Bertagna, Evaldo Blasi, Francesco Bove, Ilse Bragazzi, Annalisa Congiu, Mauro Cozzani, Stefano Del Monte, Armando Lanzarotti, Mario Ligios, Pierangelo Malfatti, Silvio Pala, Ennio Parentini, Anna Persia, Marco Picetti, Giovanni Ponzi, Giovanni Porta, Mirco Rossi, Leila Ruffini, Stefano Runci, Alessandra Siddi, Grabriella Sommovigo, e Andrea Vaiani. La Braims è azienda leader nella produzione di ingredienti per la pasticceria, Bfl azienda specializzata nella produzione di ingredienti e semilavorati.