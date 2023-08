Super Irene Grandi E stasera c’è Corona

Successo per Irene Grandi che sabato sera ha an imato le ‘Summer Nights’ al Brugnato 5Terre Outlet Village. L’artista, come consuetudine in questa kermesse nella Val di Vara, ha cantato e si è racconterà ai microfoni dello speaker di Radio Number One Luca Galiati (in arte Lukino), in un’intervista che ha toccato tutti i momenti più significativi della sua carriera. Grande la partecipazione del pubblico. E stasera, vigila di Ferragosto, si replica con le ‘Summer Nights’. Alle ore 21 arriva una delle regine della musica dance, Corona De Souza.

La cantante che ha fatto ballare intere generazioni sarà protagonista di una notte magica a ritmo di ‘Baby Baby’, ‘Try Me Out’, ‘I Don’t Wanna Be a Star’ e naturalmente ‘The Rhythm of the Night’, il singolo al primo posto nel 1993, per otto settimane consecutive, nelle classifiche musicali italiane. Anni fantastici per lei che debutta al Festivalbar nel 1994, dove torna nel 1995 e nel 1996, per poi misurarsi persino nel ruolo di conduttrice a fianco di due simboli del programma, come Alessia Marcuzzi e Amadeus. Dopo la popolarità e il successo degli anni 90, Corona si cimenta nella pubblicazione di altri dischi, facendo metaforicamente ritorno in Brasile, paese che omaggia con il samba e album pubblicati soltanto nel suo Paese. L’artista, come consuetudine, stasera si racconterà ai microfoni dello speaker di Radio Number One Luca Galiati, in arte Lukino, in un’intervista che toccherà tutti i momenti più significativi della loro carriera.

Come nelle precedenti tappe delle Summer Nights, tutte ad ingresso libero, i negozi di Brugnato 5Terre Outlet Village resteranno aperti fino alla mezzanotte.

m. magi