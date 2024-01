Suoni del Rumore bianco. Il ’disordine personale’ nel nuovo disco di Apice

È il tentativo sinestetico e dunque sintetico di raccontare un rumore, un brusio, un disturbo di fondo che accompagna ogni gesto della vita dell’autore da qualche anno a questa parte. ‘Rumore Bianco’ è il nuovo lavoro del cantautore spezzino Apice, frutto di tre anni di ricerca emotiva, sentimentale e intellettuale sul "mio disordine personale e, di conseguenza, sul disordine del mio tempo", dice lo stesso artista. Anticipato dai singoli ‘Rumore Bianco’ (feat. Rare?), ‘Tutte le donne’ e il brano uscito pochi giorni fa, ‘Cemento Fresco’, il nuovo album, uscito ieri per l’etichetta La Clinica Dischi (con distribuzione Sony Music), è per il ragazzo un punto di arrivo di un capitolo personale. Un rumore bianco, che si potrebbe descrivere come un ronzio che lo assilla e che allo stesso tempo lo rassicura che qualcosa ancora continui a funzionare e che possa avere un senso il provare a mettere ordine in mezzo alla bufera, ricordandosi che finché c’è movimento, finché c’è ronzio, c’è vita e speranza. "Non scopro certamente l’acqua calda – prosegue Apice – se dico che le lotte del nostro tempo, volendo restringere la lente solo sul microscopico, perché se allargassimo lo sguardo finiremmo col perderci nell’orizzonte, siano in fondo ‘riassumibili’ come ‘battaglie per liberarci dal nostro tempo’, dalle sue storture ed eredità secolari". Questo disco – un lavoro che ambisce a raccontare un’idea di pluralità che possa davvero essere collettiva – ha coinvolto sin dai primi passi più voci e più teste, come tutti gli amici, musicisti e artisti che ne hanno preso parte, senza i quali ‘Rumore Bianco’ non sarebbe potuto esistere. Testi e musica sono di Manuel Apice, in alcuni anche di Angelo Sabia, oltre a quello di Rares a cui accennavamo.

Nel disco hanno suonato, insieme a Manuel Apice (voce, pianoforte, chitarra acustica, tastiere), pure Fabio Mano, Angelo Sabia, Leonardo Lombardi, Marco Barbieri, Alessandro Martini, Donald Renda, Francesco Mazzali, Giovanni Franceschini, Emma Biglioli, Francesco Baldini, Filippo Giglio aka Ibisco, Giacomo Albani aka Gelsomino, Rare? Cirlian aka Rare? e Tobia Della Puppa aka novecento. L’artwork di copertina è frutto di un percorso artistico durato mesi e curato da Carlotta Amanzi e che Apice ci racconta così: "Quello che si vede, è solo l’ultimo step di un processo di saturazione, costruzione e de-costruzione dell’immagine, del colore e del gesto, nella ricerca impossibile di una visione che potesse raccontare una sinestesia, un suono esistenziale, un ‘rumore bianco’". Nella tracklist anche Meridiane, Paura del Buio (feat. Ibisco), Il Tuo Corpo è una Montagna, Passero, Sparano, La Luna in Mare e Lavorare, Lavorare, Lavorare. Dieci brani per il terzo album in studio di Apice. Davvero degno di nota.

Marco Magi