Suolo pubblico alle imprese artigiane. Confartigianato interroga la Regione

Chiarimenti alla Regione sulla nuova regolamentazione che riguarda il suolo pubblico perle attività artigianali. È quanto chiesto da Confartigianato alla luce della comunicazione inviata dalla Regione ai Comuni. Chieste delucidazioni sulla normativa "che risulta troppo penalizzante per le attività artigianali. Passata l’emergenza Covid e la rimozione dei dehors al tempo autorizzati, Confartigianato ritiene che concedere l’installazione di una panchina, fioriere, un tavolo alto, un piano d’appoggio a parete, senza la previsione del servizio al tavolo, sia necessaria per agevolare non solo il lavoro delle nostre imprese, ma soprattutto per i clienti. In particolare, i bambini, le persone anziane e coloro che presentano problemi fisici e di mobilità hanno la necessità di avere supporto per consumare i prodotti acquistati". Confartigianato si mette a disposizione delle imprese per chiarire ciò che è possibile richiedere e ottenere. Per info, contattare Antonella Simone (nella foto) dell’area sindacale Confartigianato, telefono 0187286655-69.