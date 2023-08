Summer Nights in musica Irene Grandi con le sue hit

Proporrà alcune sue hit come ‘Se mi vuoi’, ‘La tua ragazza sempre’ e ‘Prima di partire per un lungo viaggio’, alternandoli ai pezzi storici del blues e del soul dagli anni Sessanta, che fanno parte del suo ultimo progetto ‘Io in Blues’. Facile comprendere che stiamo parlando di Irene Grandi, nuova protagonista nel calendario delle ‘Summer Nights’ a Brugnato 5Terre Outlet Village. Domani alle 21, sul palco salirà quindi la cantautrice toscana, autrice di numerosi successi cantati da diverse generazioni a partire dagli anni ‘90. L’ultimo lavoro nasce dopo un anno di pausa dovuta alle restrizioni per la pandemia, con Irene Grandi a tornare a suonare dal vivo due anni fa: in ‘Io in Blues’ alterna ai classici del blues, canzoni di artisti italiani come Pino Daniele e Lucio Battisti e alcuni suoi successi, rivisitati con un nuovo arrangiamento in chiave blues. Un ritorno alle origini, alla sua formazione musicale e vocale che la entusiasma e che incontra il favore di pubblico e critica: Irene viene così premiata da Radio Rai Live e dal Mei (Meeting delle etichette indipendenti) e chiude la rinomata rassegna a Faenza. L’artista, come consuetudine in questa kermesse nella Val di Vara, domani sera si racconterà ai microfoni dello speaker di Radio Number One Luca Galiati (in arte Lukino), in un’intervista che toccherà tutti i momenti più significativi della sua carriera. Come nelle precedenti edizioni l’ingresso è libero e i negozi del Brugnato 5Terre Outlet Village resteranno aperti fino alle 24, per regalare un’esperienza unica tra shopping esclusivo all’aria aperta e grande musica dal vivo. Ricordiamo comunque, che dopo la tappa di lunedì 14 agosto con Corona, le ‘Summer Nights’ proseguiranno con un’ulteriore data, sabato 26 agosto, serata che vedrà protagonista Mr. Rain con l’esibizione che inizialmente era prevista per il 30 luglio, annullata poi per un’indisposizione dell’artista.

Marco Magi