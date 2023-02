"Sull’aumento dell’Irpef non c’è stato confronto"

"Senza contrattazione sociale non si va da nessuna parte". È tranciate, anche dopo l’incontro tra il Comune e gli stakeholders avvenuto giovedì pomeriggio, il giudizio di Cgil e Uil sulla manovra di bilancio con cui il Comune della Spezia ha deciso di aumentare – da 0,6 a 0,8% – l’aliquota dell’addizionale comunale Irpef. Le due organizzazioni sindacali hanno rilanciato la propria contrarietà, confermando quanto annunciato all’indomani della manovra, pubblicata in esclusiva dalla Nazione nell’edizione di giovedì. "Non è accettabile che il bilancio ci venga esposto tre giorni prima della presentazione in Commissione e dieci giorni prima del Consiglio. Frascatore non lo sa, ma il metodo a volte è sostanza – spiegano Luca Comiti e Marco Furletti, rispettivamente segretario generale della Cgil della Spezia, e segretario regionale Uil Liguria con delega allo Spezzino – Non avendo avuto riscontro sulle finalità del maggior introito dell’Irpef, attualmente siamo di fronte a un’operazione di pura cassa. Come sindacato avremmo preferito una destinazione sociale, ovvio, ma il nostro parere per l’amministrazione è aria fresca. Siamo di fronte a un’operazione che va a compensare gli aumenti dovuti ai costi dell’energia? Che chiariscano". In questo quadro, durante gli incontri col Comune, Cgil e Uil hanno contestato il metodo rivendicando la cosiddetta contrattazione sociale "che evidentemente – dicono i due sindacalisti – non è nel dna di questa amministrazione".