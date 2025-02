’Sulla terra leggeri’. Ancora con la Fgaier

Dopo il sold out al cinema Il Nuovo a dicembre, non poteva non esserci una replica nella stessa location. La regista spezzina Sara Fgaier incontrerà quindi il pubblico domani sera, alle 21, per la proiezione del suo primo lungometraggio ‘Sulla terra leggeri’. Una pellicola scritta e diretta dalla spezzina, che racconta la vicenda di Gian, un professore di etnomusicologia sessantacinquenne alle prese con un’improvvisa amnesia. Frammenti di passato affiorano nella sua mente come immagini d’archivio, mentre un diario scritto a vent’anni – donatogli dalla figlia Miriam, che lui tratta come un’estranea – lo conduce a ricordare Leila, una donna legata a una promessa di futuro ormai dimenticata. L’indagine su questa figura misteriosa risveglierà in Gian nuovi sensi e consapevolezze, accompagnandolo verso una rinascita. Nel cast del film che esplora storie d’amore e di vite sospese, le interpretazioni di Andrea Renzi e Sara Serraiocco danno vita a personaggi sospesi tra dolori irrisolti e la possibilità di nuovi inizi.