Sulla Sp331 limite di velocità a 50 km l’ora

Limite di velocità fissato a 50 chilometri orari in tutti i tratti extraurbani della SP331, la provinciale che da Spezia porta a Romito Magra attraversando la parte alta di Lerici. É quanto stabilito dalla Provincia, che nei giorni scorsi con un’ordinanza ad hoc ha reso di fatto omogenei i limiti di velocità lungo la trafficata arteria. Da qualche giorno, lungo la Sp331 si può viaggiare a 50 chilometri orari nei tratti extraurbani, mentre sono da tempo attive ulteriori limitazioni di velocità nei centri urbani attraversati dalla provinciale: nel tratto di San Terenzo ad esempio è da tempo attivo il limite di 40 chilometri orari. Nell’ordinanza dell’ente di via Veneto si fa riferimento alla "presenza di numerose intersezioni con strade pubbliche, di abitazioni e attività e dei relativi accessi, nonché di attraversamenti e fermate dei mezzi di trasporto pubblico locale: generali considerazioni di cautela, in relazione alla quantità e qualità del traffico, consigliano di ridurre la velocità ammissibile sulla strada provinciale", e si sottolinea come "specifiche considerazioni di cautela inducano a omogeneizzare la velocità nell’intera tratta interessata, visto il veloce susseguirsi dei tratti di centro abitato e tratti di strada extraurbana che caratterizzano la strada provinciale".