"Sul territorio servono scelte meno invasive"

La calamità che si è abbattuta sulla vicina Emilia deve far riflettere. E partendo da questa vicenda partono alcune considerazioni dei circoli di Spezia, lerici e Val di Magra di Legambiente – "Il disastro Piene “centennali” che ora si presentano con frequenza decennale, sistemi idrografici inadatti a reggere l’intensità delle precipitazioni. Tutti questi effetti sono previsti da decenni dalla scienza ma di risposte in termini di pianificazione e programmazione non se ne vedono. Anzi nel territorio spezzino e più in generale ligure vi sono segnali opposti: Regione Liguria ha da poco varato una modifica ai Piani di Bacino introducendo una norma che permette nuove edificazioni in aree inondabili, Confindustria ha presentato un pacchetto di richieste sulle infrastrutture, con ben 12 interventi “pesanti” nella conurbazione Spezia - Val di Magra - Bassa Val di Vara. Sono segnali che non fanno bene sperare.. Occorre ragionare sia in termini di mitigazione che di adattamento. Questo significa che non possiamo più pensare in termini di grandi opere, se non a quelle che assicurino un bilancio positivo in quanto ad emissione di gas climalteranti. Ad esempio occorre risolvere i problemi di mobilità non assecondando l’aumento del trasporto su gomma, ma disincentivando il mezzo privato a favore del trasporto pubblico". E qui Legambientepropone – "la famosa metropolitana leggera tra Golfo e Val di Magra, il trasporto via mare nel Golfo e, ad una scala più ampia, il raddoppio ferroviario sull’asse per Parma". E aggiunge –"Sul piano del rischio idraulico occorre attrezzare il nostro territorio in termini di prevenzione, e non con l’ “innalzamento“ degli argini. Occorre aumentare la capacità di assorbimento del terreno, non solo in area urbana ma anche sui versanti, dove i corsi d’acqua hanno origine, favorendo boschi di latifoglie a grande capacità di assorbimento (le querce autoctone). Occorre rallentare il deflusso dell’acqua, fornendo spazio a torrenti e fiumi per allungare il loro percorso, mantenendo nell’alveo quelle specie vegetali che sopportano le piene, capaci di rallentare le acque e trattenere il legname che proviene dai versanti. Di lavoro ce n’è da fare da fare tanto, l’occupazione non verrà penalizzata, ma non c’è tempo da perdere".