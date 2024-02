Sul palco ’I Piccoli Impavidi’

Torna la rassegna ’I Piccoli Impavidi’ organizzata al teatro degli Impavidi di Sarzana e dedicata ai bambini e alle loro famiglie. Domani alle 17 va in scena lo spettacolo dal titolo "Sapiens" a cura di Principio Attivo Teatro adatto ai ragazzi dai 6 ai 10 anni. Racconta l’incontro-scontro tra due specie di ominidi che hanno condiviso l’esistenza in Europa per migliaia di anni: Sapiens e Neanderthal. Lo spettacolo immagina i Sapiens come coloro che incarnano gli aspetti cinici e vincenti della società mentre i Neanderthal l’aspetto disinteressato e poetico. La biglietteria è aperta anche oggi, sabato, dalle 9.30 alle 13. Mercoledì e giovedì alle 20.30 invece sempre al Teatro gli Impavidi va in scena una dolcissima storia d’amore dal titolo "Il tango delle capinere" di Emma Dante. I biglietti sono in vendita al botteghino già da lunedì: per informazioni e prenotazione è possibile contattare il numero 346-4026006.