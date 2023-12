"Sui servizi museali approvato un bando al ribasso"

Il bando deve ancora uscire, ma fa già discutere. Stiamo parlando dell’appalto per il servizio di gestione integrata dei servizi museali e di accoglienza al pubblico dei musei civici della Spezia: nei giorni scorsi, Palazzo civico ha approvato il capitolato d’appalto, e nei prossimi giorni dovrebbe lanciare ufficialmente la gara per individuare il soggetto cui affidare i servizi riguardanti il sistema museale urbano, composto dal museo Amedeo Lia, dal museo del Castello San Giorgio, dal museo del Sigillo e dalla Palazzina delle Arti, dal museo Etnografico e dal camec, il Centro di arte moderna e contemporanea di via Gramsci. Un servizio che da ormai lungo tempo viene esternalizzato per offrire un servizio adeguato all’utenza a seguito alla riduzione del personale operante nei Servizi Culturali del Comune. La gara avverrà mediante procedura aperta con aggiudicazione a favore del soggetto che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa. La durata dell’appalto sarà di trentasei mesi, con il Comune che ha stabilito l’importo a base di gara in 1.350.050,16 euro, a fonte di un monte ore annuo di 24.622 e di un costo orario a base di gara di 18 euro "comprensivo di tutti i servizi e oneri, espressi e non". E proprio attorno alle cifre che ruotano attorno al capitolato d’appalto si staglia l’affondo del consigliere dem Andrea Montefiori, secondo il quale il bando andrebbe rivisto poichè troppo penalizzante per i lavoratori. "Il Comune vuole fare una gara al ribasso, mettendo a base d’asta costi orari che sono persino inferiori alle tabelle ministeriali di settore: tale importo in sede di gara potrà essere ulteriormente ribassato, e la reperibilità verrà pagata con cifre irrisorie" spiega il consigliere comunale dem, che sottolinea come la maggioranza degli operatori attualmente impiegati sia praticamente in possesso di una laurea, e inquadrati al terzo livello (addetti reception e operatori didattici), e quarto livello (operatori tecnici). A preoccupare il consigliere del Partito democratico è anche la questione legata alla clausola sociale, che permetterebbe ai lavoratori attualmente impiegati di poter essere assorbiti nel caso di vittoria del bando da parte di una società diversa. "Spero che il Comune ci abbia pensato, perchè altrimenti molti posti di lavoro sarebbero a rischio".