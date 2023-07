Sui bus Atc sale la polemica "Per i cittadini i mezzi usurati Quelli nuovi vanno ai turisti"

Mezzi nuovi e climatizzati per i crocieristi e autobus fatiscenti per lavoratori e cittadini che pagano le tasse per usufruire di un servizio pubblico. Si alimenta, come ogni estate, la polemica sul trasporto pubblico locale. E a sollevare l’attenzione sui disservizi di Atc, rivolgendo un duro attacco all’azienda e all’amministrazione sono le segreterie sindacali di Filt Cgil e Cobas, che insieme denunciano "i comportamenti inspiegabili della dirigenza e della proprietà Atc, che creano passeggeri di serie A e B". "Ogni martedì e mercoledì - incalzano i sindacati - vengono stanziate dalle 6 alle 8 vetture perfettamente funzionanti ai servizi di navetta per le crociere. Agli operai e alle famiglie vengono invece lasciati i mezzi usurati, con porte rotte e svariati problemi". Tra le criticità rilevate dalle sigle sindacali chiaramente anche quella relativa alla linea Atc da e per Lerici, tratta particolarmente utilizzata dagli operai dei cantieri navali, da tempo esasperati dalle lunghe attese per mancanza di mezzi. "Azienda e Comune parlano di migliorare il trasporto pubblico locale - si legge nella nota congiunta delle sigle sindacali - ma non riescono nemmeno a immettere in servizio i nuovi filobus nei festivi. Bisogna aspettare che l’esasperazione degli utenti provochi qualcosa di più perchè si lavori per risolvere il problema? Ci sembra che l’attenzione di chi dovrebbe occuparsi di migliorare il servizio per i cittadini sia più interessata a fare spot pubblicitari".

Accuse che l’amministratore unico di Atc Francesco Masinelli, da noi contattato per avere delucidazioni sui servizi erogati dall’azienda, ha senza mezzi termini rispedito al mittente. "Le dichiarazioni di alcuni sindacati stupiscono per la loro inesattezza, ma anche perchè si tratta di una polemica sterile che prescinde dalla situazione e da quanto si è fatto in questi ultimi anni. Alcuni anni fa l’aria condizionata sui mezzi era un vero miraggio, ma non mi pare di ricordare i sindacati sulle barricate allora". Negli ultimi anni sono stati diversi i passi in avanti fatti da Atc, azienda in cui è stata rinnovata più della metà dei mezzi. E migliorie che sono state possibili anche grazie ai 38 milioni di euro che l’azienda si è aggiudicata con un bando grazie a cui è stato possibile acquistare 19 nuovi filobus. "Forse i sindacati si dimenticano che i turisti utilizzano i nostri servizi e che contribuiscono ad accrescere il benessere economico della città - ha concluso Masinelli -. Dispiace che a fronte di un impegno massimo, compatibilmente con le nostre risorse, qualche controparte si limiti alla polemica invece che contribuire al rinnovamento dell’azienda".

Elena Sacchelli