Suffragio sacerdotale con il vescovo

Il vescovo Monsignor Luigi Ernesto Palletti presiederà venerdì alle 9.30 nella cattedrale di Cristo Re, la Messa annuale del “suffragio sacerdotale”, in suffragio dei vescovi e sacerdoti defunti. Alla funzione sono invitati a concelebrare tutti i sacerdoti della Curia. Al termine del rito, i presenti si sposteranno nel sottostante salone ’Fanelli’ per una seduta del corso di aggiornamento mensile del clero. Monsignor Palletti terrà infine una relazione su alcuni aspetti dell’azione pastorale in diocesi, cui seguirà un dibattito.

Nella foto: il vescovo Palletti