Successo del Bio Blitz. Raccolti 40 chilogrammi di plastica sulla spiaggia

Alla fine dell’intensa giornata di grandi pulizie sono stati raccolti ben 42 chili di plastica che il personale di Acam Iren provvederà a smaltire correttamente. Si sono presentati in tanti l’altra mattina sulla spiaggia di Marinella, “armati“ di tanta buona volontà ma anche di guanti, pinze e sacchetti lavorando insieme fianco a fianco per rimuovere dal litorale i tanti rifiuti che si sono accumulati dopo le mareggiate invernali. Si è conclusa con grande successo il Bio Blitz l’operazione di pulizia e monitoraggio costiero promosso dal programma di ricerca e Citizen Science del Progetto “Percorsi nel Blu - EU Blue School” dell’ISA2 della Spezia-Portovenere, istituto membro della Rete Europea delle Blue Schools, rete coordinata dalla Commissione Europea e promossa dalla Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’UNESCO. Tanti volontari hanno preso parte all’incontro lanciando un esempio di rispetto e tutela per il mare e l’ambiente. naturalmente il materiale da rimuovere è ancora tanto, su tutto il versante fino a Fiumaretta e scogliere, e il compito spetterà alle rispettive amministrazioni comunali per la parte pubblica.

Il programma della campagna di Citizen Science si inserisce in un quadro più ampio di attività di ricerca, finalizzate al monitoraggio costiero e allo studio della biodiversità marina all’interno del Santuario dei cetacei “Pelagos”, nel settore del Mar Ligure di Levante e Tirreno Settentrionale. La giornata si è svolta sulla spiaggia libera Pitì del litorale di marinella di Sarzana. L’attività si è poi conclusa con un laboratorio sperimentale di biologia marinaì. Il laboratorio ha offerto a bambini e adulti l’opportunità di conoscere da vicino alcune specie marine attraverso l’uso di microscopi, scoprendo la struttura di alghe rosse coralline, resti di Posidonia oceanica e alcune specie di molluschi bivalvi che caratterizzano anche il litorale di Marinella. Un momento di apprendimento interattivo e divertente, senza limiti di età, che ha lasciato un segno nel ricordo dei partecipanti. A rendere l’esperienza ancora più speciale sono stati i disegni scientifici realizzati durante il laboratorio, che sono stati mostrati nell’ultima foto ricordo e che, con grande piacere, sono stati regalati ai presenti come testimonianza di una giornata all’insegna della conoscenza e del rispetto dell’ambiente marino e del senso di appartenenza ad una Comunità scientifica. L’indagine scientifica è stata supervisionata dalla responsabile del progetto, Erika Mioni, biologa e docente dell’ISA2, con il supporto degli studenti-tutor più esperti, Vittoria Guani e Leonardo Simoncini. I partecipanti si sono suddivisi in gruppi di lavoro, collaborando con entusiasmo, creando un clima di accoglienza e condivisione che ha permesso a tutti di sentirsi parte integrante del progetto, valorizzando il contributo di ogni membro in ogni fase della ricerca. Subito dopo l’indagine scientifica, tutti i partecipanti si sono impegnati nella pulizia della superficie di spiaggia monitorata.

Massimo Merluzzi