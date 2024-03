Su il sipario per la Dandini

Un calendario ricco di appuntamenti accompagnerà la terza edizione di ’Su il sipario’ la rassegna che trasforma in un grande teatro e cinema gli spazi dell’ex fabbrica di piastrelle di Ponzano Magra. Un palinsento che verrà inaugurato da Serena Dandini venerdì prossimo, 15 marzo, all’opificio calibratura della Vaccari con inizio alle 21.15. L’iniziativa ideata dal Comune di Santo Stefano Magra ha trovato la collaborazione dell’ex assessore comunale santostefanese Gennaro Giobbe, grande appassionato di teatro e componente della Compagnia La Corte di Spezia.

Serena Dandini porta in scena lo spettacolo dal titolo ’La vendetta delle Muse’ aprendo il sipario sulla manifestazione che prevede oltre agli spettacoli di Lella Costa e Ascanio Celestini organizzati da Ad Eventi anche otto uscite teatrali e due proiezioni cinematografiche. Saranno a pagamento soltanto i tre spettacoli del 15 marzo, 9 aprile e 2 maggio con biglietti già in vendita sul circuito Vivaticket. Serena Dandini conduttrice e autrice di trasmissioni che hanno fatto la storia della televisione satirica italiana è anche scrittrice di romanzi. Il suo spettacolo nasce dal desiderio giovanile di imitare Marianne Faithfull, la sua musa. E proprio intorno al ruolo ispiratore delle muse cantato da poeti e artisti Serena Dandini ha deciso di impostare lo spettacolo ribaltando la scena e il ruolo di musa non più oggetto ma soggetto in un collegamento tra Marianne Faithfull e la sua infinita capacita` di resistere, Anita Garibaldi e le sue imprese guerriere; Colette, che si riapproprio` dei frutti del suo ingegno Sophie Germain e alle altre scienziate espropriate dai colleghi. Gli incontri con gli artisti proseguono il 9 aprile con Lella Costa che porta in scena ’Ragazze’ quindi il 2 maggio sarà la serata di Ascanio Celestini e del suo spettacolo ’Radio Clandestina’. La rassegna teatrale a ingresso libero organizzata dalla compagnia La Corte si apre sabato 13 aprile sempre alle 21.15 con lo spettacolo dal titolo ’Due donne che ballano’ di Joseph M. Benet con la regia di Luca Brozzo portato in scena dalla Compagnia l’Accadente di Lucca. La rassegna cinematografica, con ingresso libero, curata dall’associazione Cinemabulante prevede due proiezioni nei giovedì 16 e 23 maggio alle 21.

Massimo Merluzzi