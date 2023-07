Su 100 ditte, 46 prevedono difficoltà a trovare

Ma quali sono le categorie più richieste in questo trimestre estivo nella nostra Provincia ? Secondo lo studio eseguito dal Sistema Informativo Excelsior per l’81% dei nuovi occupati saranno destinati al settore dei servizi e tra questi per il 74 per cento nelle imprese con meno di 50 dipendenti. Il 9 per cento dei nuovi contratti sarà destinato al ruolo di dirigenti, specialisti e tecnici: una quota questa registrata nello spezzino che è risultata essere inferiore alla media nazionale che si è assestata invece intorno al 14 per cento. Non è neppure così facile accontentare sia la richiesta del lavoratore e neppure quella di chi sta aspettando rinforzi: infatti almeno nella metà, esattamente 46 su 100, sono le imprese prevedono di avere difficolta` a trovare i profili lavorativi desiderati.

Ma l’occupazione non è neppure per tutte le età. Infatti almeno al 32% delle aziende in cerca di forza lavoro interesseranno giovani di età inferiore ai 30 anni. Per una quota pari al 20% le imprese prevedono di assumere personale immigrato e soltanto il 6% delle entrate previste sarà destinato espressamente al personale in possesso della laurea. Le tre figure professionali più richieste concentreranno il 59% delle entrate complessive previste; per una quota pari al 58% delle entrate viene richiesta esperienza professionale specifica o nello stesso settore; le imprese che prevedono assunzioni saranno pari al 19 per cento del totale.

