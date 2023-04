Sturlese candidata di continuità "Al lavoro per le case popolari"

Francesca Sturlese,già consigliere comunale del gruppo "Toti per Porto Venere" – assessore al lavoro, commercio e attività produttive, personale, partecipazione, cultura e servizi sociali dell’amministrazione Cozzani – è la candidata sindaca della "Lista La Civica". Una lista di continuità, nel solco del centrodestra. L’abbiamo intervistata.

Un lungo parto....

"Più che un parto lungo lo definirei un tempo congruo per presentarsi con tutte le carte in regola alla campagna elettorale. Ad oggi, credo che la nostra sia l’unica lista completa che ha già tutti e 12 i candidati consiglieri".

Nomi?

"Preferisco per ora non fare nomi. Ci sarà un comunicato. Rilevo che alcune liste ne hanno presentati solo alcuni, altre addirittura, non lo hanno ancora fatto. Questo credo sia un segnale di totale impreparazione da parte di chi vorrebbe gestire un ente. Ci tengo inoltre a precisare, qualora ve ne fosse la necessità, che la nostra lista da sempre è stata contraddistinta da una fortissima impronta civica, che comprende persone con le quali condivido, più che un orientamento politico, l’amore per il nostro territorio".

Si sente la ‘delfina’ Cozzani o cos’altro?

"Delfina ha un’accezione negativa che non ritengo sia corretta, sicuramente, dal sindaco Cozzani, in questi cinque anni, ho appreso come si amministra in modo virtuoso e lungimirante un ente".

Per convincere gli elettori a votarla ci sono dei risultati personali legati alle deleghe da assessore su cui punterà? Quali?

"Credo che gli elettori valutando gli importanti risultati raggiunti in questi anni dalla nostra squadra troveranno tutte le motivazioni per continuare a darci fiducia".

Quante volte è intervenuta in consiglio comunale e su quali argomenti?

"Alcune, difficile ricordarle tutte, so per certo di non essermi mai tirata indietro dal confronto e ogniqualvolta ve ne sia stata la necessità credo di aver dato il mio contributo alla causa".

Un’idea caratterizzante del programma?

"Il nostro è un programma concreto, fatto di tante idee, tutte realizzabili e sostenibili economicamente. Alcuni sono progetti già in cantiere che devono solo essere attuati, altri sono propositi più ambiziosi che con impegno e determinazione riusciremo a concretizzare".

Potrebbe mettere in concessione o vendere altri beni del comune e perché?

"In qualità di assessore ai servizi sociali, a causa dell’aumento generalizzato dei prezzi, ho ricevuto in questi ultimi due anni una richiesta sempre crescente di aiuto, perciò, nel prossimo mandato, anche grazie alle politiche di spesa virtuose compiute negli anni passati, riusciremo ad attuare un importante intervento di recupero del nostro patrimonio di edilizia popolare per riuscire a dare una risposta concreta alla forte domanda abitativa che oggi non trova spazio sul mercato".

C.R.