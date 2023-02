Studenti spezzini visitano Auschwitz

Dopo due anni di stop riprendono le visite del consiglio regionale e degli studenti liguri ai campi di sterminio di Auschwitz-Birkenau. La delegazione è composta da 39 giovani vincitori della XIV e XV edizione del concorso ‘27 gennaio-Giorno della memoria’, organizzato dal Consiglio regionale per le scuole medie superiori liguri. Partenza domenica 26 febbraio: il primo giorno la delegazione visiterà il campo di Auschwitz-Birkenau, il giorno successivo l’ex fabbrica di Oskar Schindler a Cracovia che ora ospita un museo sulla Shoah e sull’occupazione tedesca della Polonia. Seguirà la visita del ghetto nel quartiere ebraico Kazimierz. Ultima tappa a Varsavia, al museo ‘Powstania Warszawskiego’ in cui sono ricostruite l’insurrezione della città contro l’occupazione tedesca. Diciassette gli studenti spezzini che parteciperanno: Isabel Alvarez, Fattima Ez Zaouia, Lucia Isabella Fasulo, Francesco Freschi, Roberto Gabelloni, Tommaso Manicarsi, Anna Clara Orlandini, Emanuele Povesi, Michael Ranucci, Nicola Sanna, Michael Joe Angelo Sawit e Davide Toni per l’Einaudi-Chiodo di Spezia; Asia Boldrini, Elena Cuomo, Valentina e Veronica D’Attardi, e Valentina Lazzini per il Parentucelli-Arzelà di Sarzana. I giovani sono accompagnati dai rappresentanti Aned Filippo Biolè, Dario Ciorra e Simone Rigoli; da Giuseppe Momigliano, rabbino della comunità ebraica di Genova; dal vicepresidente del Consiglio regionale Armando Sanna e dai consiglieri regionali Boitano, Bozzano, Riolfo e Russo.