Studenti, insegnanti e parrocchia recitano insieme per beneficenza

Al cinema Teatro Palmaria del Canaletto, andrà in scena stasera alle 21, il recital ‘Una ragione per vivere’. Ad organizzare la parrocchia santuario di Nostra Signora delle Grazie, insieme ai docenti e agli studenti delle scuole medie delle Grazie, Favaro, Due Giugno, Favaro e Melara. L’incasso della serata, alla quale tutti possono partecipare, sarà devoluto a Happydu, che da anni sostiene il diritto allo studio e all’alimentazione di bambini e ragazzi in Namibia. Una onlus che è stata fondata a dicembre 2010, dopo un’esperienza di volontariato di due amici in un orfanotrofio a Windhoek: l’incontro con tale realtà, la spontaneità e il sorriso di quei bambini, cambiarono la vita dei due ragazzi che, il giorno della partenza, promisero ai piccoli di non abbandonarli. Da quella promessa e dal nuovo significato che i due amici decisero di dare alle loro vite, venne costituita l’associazione.