Studenti a lezione di marineria

’Vela tradizionale’ riporta in vita mestieri dimenticati. Nel corso della Giornata del mare i volontari dell’associazione hanno accolto 100 studenti delle scuole medie e superiori e li hanno coinvolti in quattro laboratori teorici e pratici. La sapienza del maestro d’ascia Cesare Cortale e la passione degli altri membri dell’associazione hanno mostrato agli allievi come si costruisce una barca in legno, dalla scelta delle diverse essenze, sino alla preparazione delle tavole e alla manutenzione del fasciame, passando poi per l’antica arte del calafataggio e la disciplina dei nodi. Tredici soci dell’associazione hanno ricreato la sensazione di immergersi in una area cantieristica di un secolo fa in quattro postazioni tematiche in cui hanno potuto annusare e maneggiare il legno, incordare e calcare la stoppa e utilizzare i magli da calafato.