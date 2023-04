Studentesse del ’Casini’ strappano applausi al concorso per barman

L’istituto spezzino ‘Giuseppe Casini’ ha partecipato con risultati eccellenti alla 47ª edizione del Concorso per Barman a Genova, organizzato dal consigliere nazionale Aibes Liguria Luca Superno, d’intesa con il suo staff. Tre le ragazze spezzine a gareggiare per la categoria fancy cocktail, dedicata agli istituti professionali. Dovevano inventare un drink fantasia, poco alcolico, anche con un occhio alle calorie. A trionfare è stata Sofia Manunza della terza D, preparata dal professor Luigi Manzo, con le compagne di classe Giulia Canalini e Noa Buti. Il cocktail vincitore? Il Tropical Old man. Gustosi anche gli altri due fancy: il Castaway di Giulia Canalini e il Grapes Fizz di Noa Buti. Sofia Manunza avrà così la possibilità di partecipare alla finale il 9 maggio a Milano, rappresentando di fatto il Casini e soprattutto il percorso barman integrato nel programma di studio degli istituti professionali, di cui il Casini, grazie alla dirigente Margherita Gesu, nel 2018 è stato capofila.

m. magi