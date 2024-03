Strumentazioni all’avanguardia donate a Biologia molecolare

Il Comitato assistenza malati fondato nel 1981 dell’ingegner Alfredo Perioli, ha donato due macchinari tecnologicamente avanzati al laboratorio di Biologia molecolare afferente alla struttura complessa di Anatomia ed istologia patologica di Asl 5: un microtomo rotativo semiautomatico dedicato esclusivamente al taglio dei reperti da utilizzare per le analisi molecolari e una piattaforma Pcr di ultima generazione dedicata all’analisi dell’Rna. La presentazione ieri mattina nella sede della direzione generale di Asl 5 alla Spezia. La dotazione fornita si inserisce nel laboratorio in complementarità con i sistemi attualmente in uso, ne ottimizza le performances e supporta l’attivazione di una nuova metodica chiamata Ngs (Next generation sequencing) capace di offrire una diagnostica completa e moderna che integra i dati tradizionali con notevoli benefici per i pazienti oncologici. Alla conferenza stampa sono intervenuti Paolo Cavagnaro direttore generale Asl 5, Paolo Dessanti direttore facente funzioni Anatomia ed istologia patologica Asl 5, Paola Ferro biologa e referente laboratorio di Biologia molecolare Asl 5, Mariapaola Perioli presidente Comitato assistenza malatii. "Ringrazio il Comitato Perioli che è sempre vicino ad Asl 5 – ha detto Cavagnaro – e ha voluto sposare questo progetto che consente all’Anatomia patologica di Asl 5 di fare un passo avanti verso il futuro. La possibilità di realizzare il sequenziamento genico dei campioni molecolari in loco è una metodica complessa che non viene attuata in tutte le Asl liguri poiché necessita di competenze e macchinari specifici, in compenso abbatte i tempi di refertazione".

Oggi sappiamo che non esiste il tumore ma i tumori, nel senso che la malattia neoplastica si sviluppa e progredisce diversamente da persona a persona. A differenziare i tumori sono gli aspetti biologici e genetici, messi sempre più in luce dai progressi della ricerca. Queste conoscenze hanno permesso di utilizzare alcune caratteristiche molecolari del paziente e della sua malattia come bersaglio di specifiche terapie antitumorali. Si parla, quindi, di “oncologia di precisione”, la moderna oncologia che permette di individuare la terapia più adeguata per il singolo paziente.