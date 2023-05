Stroncata centrale della droga grazie a una ’soffiata’

La Spezia, 1 maggio 2023 - La sicurezza è partecipazione. Lo dimostra l’imbeccata di un cittadino alla Polizia di Stato che ha portato alla scoperta e allo smantellamento di una centrale della droga in un appartamento in via della Pianta.

E’ accaduto nell’ambito di un inteso lavoro per il controllo del territorio, dall’Umbertino alla zona est della città, durante il quale sono state controllate oltre 100 persone: una risposta forte ai fatti di una settimana prima. In campo gli operatori della Squadra Volante.

Nel caso del laboratorio della droga sono andati a colpo di sicuro. All’ interno dell’appartamento attenzione hanno colto in flagrante e arrestato due cittadini tunisini, un diciannovenne ed un ventunenne, mentre erano intenti a confezionare dosi di droga da destinare allo spaccio.

Durante la perquisizione sono stati sequestrati circa 80 grammi di cocaina, 135 grammi di hashish (sul mercato avrebbero fruttato 22mila euro), un bilancino di precisione, sostanza da taglio ed una consistente somma di denaro in contante.

I due arrestati sono stati associati alla Casa Circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. In un altro appartamento del centro cittadino, sempre a seguito di un controllo effettuato dagli equipaggi della Squadra Volante, è stata rinvenuta una bicicletta elettrica di ingente valore, sottratta alcuni giorni prima ad una donna nonché un computer portatile ed alcuni attrezzi da lavoro provento di furto.

Il rinvenimento della refurtiva ha comportato la denuncia alla Procura per il reato di ricettazione, nei confronti di due cittadini extracomunitari: un trentaduenne ed un trentasettenne.

Quest’ultimo, nella medesima serata, nuovamente controllato nel quartiere Umbertino, è stato denunciato anche per il danneggiamento di un’autovettura in sosta oltre che per oltraggio a pubblico ufficiale.

La sua posizione, come quella di tutti gli altri cittadini stranieri indagati è al vaglio dell’Ufficio Immigrazione. Nella giornata di sabato, in via XXIV maggio, è stato identificato un 50enne italiano, che senza alcun plausibile motivo stava creando problemi alla circolazione stradale. E’ emerso poi che era ubriaco ed è stato multato.