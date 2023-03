’Street Sales’ all’Outlet Village

Nuovo appuntamento con lo shopping a prezzo ridotto al Brugnato 5Terre Outlet Village, dove da venerdì fino a domenica 5, i patiti delle compere potranno approfittare degli Street Sales, speciale promozione che offrirà a tutti i visitatori del centro la possibilità di fare acquisti nel segno della convenienza. I brand che aderiscono all’iniziativa proporranno nel corso delle tre giornate una selezione di capi delle collezioni autunno-inverno con riduzioni del 70% sul prezzo outlet. Sarà facile individuare gli articoli in promozione: verranno esposti e presentati in una maniera speciale, con allestimenti dedicati in grado di offrire un’esperienza di shopping all’aria aperta. Sono intanto già arrivate, le proposte delle collezioni primavera-estate. Gli oltre 80 negozi del Brugnato 5Terre Outlet Village sono aperti ogni giorno dalle 10 alle 20.