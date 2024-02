Strappo sui locali del cineclub. E Il Nuovo rischia la chiusura. Ma la città blinda la ’sua’ sala

Due parti e nessun accordo. È una vicenda complicata quella legata al rischio chiusura per il cinema Il Nuovo di via Colombo. "Questa realtà è meravigliosa, ne vado orgoglioso. La solidarietà è unanime, la gente difende la sala e devo ringraziare i miei 1.300 soci e i 5.490 che a gennaio hanno visto un film da noi. Questo è un patrimonio della città: per questo gli spezzini non vogliono che cessi le attività". A parlare è Silvano Andreini, presidente dell’associazione Pietro Germi, che gestisce il cineclub. Che di fronte, si trova però un enorme punto interrogativo. Nessuna carta è stata firmata, dopo un periodo ‘grigio’ che durerebbe da alcuni mesi, con l’attuale proprietà, la società di mutuo soccorso milanese Cesare Pozzo, e le lancette scorrono.

La pec arrivata il 25 gennaio concederebbe 15 giorni per liberare i locali: scalone, biglietteria, sala e bar antistante, uffici al piano superiore, tetto compreso. Un ghiotto patrimonio immobiliare che si somma al resto della storica palazzina tutelata dalle Belle Arti impreziosita da un affresco del Navarrini, sempre di proprietà della Cesare Pozzo, con i locali dell’ex supermercato sottostante e uffici. L’acquisizione dall’Unione Fraterna è datata 2003 e trapela che l’associazione ’Germi’ avrebbe continuato le attività in base a un accordo ventennale stipulato proprio quell’anno dalla stessa Unione Fraterna con il nuovo acquirente per vincolarne l’utilizzo alle attività legate al cinema. Che sia l’ennesima operazione speculativa legata al turismo, si chiedono in tanti. Su questo, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, è tranchant. "Nell’ambito delle competenze istituzionali del Comune, non ci è consentito interferire in controversie tra privati. Tuttavia, qualora venisse richiesto un cambio di destinazione d’uso, l’amministrazione esprimerà un netto rifiuto. Il cinema ’Il Nuovo’ rappresenta un’importante risorsa culturale di qualità e faremo quello che è nelle nostre possibilità per tutelarlo". E mette i puntini sulle i anche il presidente nazionale della Cesare Pozzo, Andrea Giuseppe Tiberti, che abbiamo raggiunto per via telefonica nella sede milanese della società di mutuo soccorso. Ribadisce che "semplicemente l’associazione ’Germi’ non è mai stata titolare di alcun contratto di locazione con la proprietà che a tutt’oggi occupa arbitrariamente e illegittimamente – senza alcun valido titolo – l’immobile ad uso cinema; inoltre, non ha mai pagato alcunché alla proprietà per tale indebita occupazione. Come proprietà, stiamo difendendo i nostri legittimi interessi e quelli dei nostri soci. Abbiamo anche cercato un’interlocuzione con l’associazione che alla fine è caduta nel vuoto". Ma Andreini respinge le accuse. "Abbiamo pagato tutto quello che dovevamo. Non abbiamo trovato un accordo a causa di una cifra insostenibile, che ci è stata proposta in un incontro online. Abbiamo fornito un memorandum delle attività e nessuno ci ha più detto nulla". Per ora, la programmazione continua, ma la spada di Damocle è sulla testa.

Chiara Tenca