Strade, ponti e gallerie. Sedici milioni di lavori. Interventi fino al 2029

Quasi sedici milioni di euro di investimenti su ponti e strade provinciali nei prossimi cinque anni. È quanto prevede il piano licenziato dalla Provincia: nei giorni scorsi, l’ente di via Veneto ha messo nero su bianco il programma degli interventi, reso possibile grazie a fondi nazionali: quindici opere che comporteranno una spesa di 15.867.720 euro. I lavori più importanti riguardano i ponti di Brugnato e Piana Battolla: per il primo, la manutenzione straordinaria costerò 2,6 milioni di euro, mentre per il ponte sulla sp10 serviranno 3,35 milioni. Per i prossimi anni sono stati calendarizzati altri tre interventi su altrettanti ponti. Sulla sp566, a Sesta Godano, i lavori per la messa in sicurezza del ponte sono stati fissati nel 2026 e costeranno con 1.162.748,76. Nello stesso anno, ma a Brugnato, sotto i ferri finirà il ponte sul torrente Mangia, con i lavori che costeranno 1.071.720 euro. Un anno dopo, nel 2027, toccherà invece al ponte sul torrente Pastanelli, nel Comune di Monterosso: anche in questo caso la messa in sicurezza dell’infrastruttura costerà 1.282.868,76 euro. Numerosi gli investimenti per adeguare e migliorare gli impianti di illuminazione delle gallerie. Sulla sp370 il prossimo anno saranno realizzati nuovi impianti nelle gallerie Pineta, Colle di Gritta e Soviore, per 140mila euro, mentre sulla 566 il prossimo anno si interverrà sulla galleria Monte Biondo con 450mila euro , e nel 2025 sulla galleria Lovara con 400mila euro. Vasto e oneroso anche il capitolo che riguarda la sistemazione delle strade di competenza della Provincia. I primi lavori a partire saranno quelli sui tratti della provinciale 566 a Maissana e Sesta Godano (dove verrà rifatto l’impianto di illuminazione della galleria Vortice), per 430.460 euro. Il prossimo anno, previsti 176.000 di lavori sulle provinciali a Maissana e Sesta Godano, mentre nel 2025 l’investimento a Carro e Carrodano sarà di 108mila euro.

Dal 2026 al 2029 partirà poi un vasto intervento di sistemazione delle strade. Nel 2026, l’investimento di 1.173.981 euro permetterà di intervenire sulle strade di Riomaggiore, Vernazza, Framura, Deiva Marina, Bonassola, Riccò del Golfo, Beverino, Levanto e Sesta Godano. La stessa somma sarà spesa anche nel biennio successivo: nel 2027 previsti interventi a Vernazza, Monterosso al Mare, Pignone, Borgetto Vara, Brugnato, Rocchetta di Vara, Castelnuovo Magra e Ortonovo, mentre nel 2028 le provinciali interessate sono quelle di Vernazza, Follo, Bolano, Arcola, Calice al Cornoviglio, Rocchetta di Vara e Zignago. Infine, nel 2029 gli interventi saranno concentrati sulle provinciali di Ameglia, Castelnuovo Magra, Sarzana, Lerici, Arcola, Vezzano Ligure e Porto Venere.